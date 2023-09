Compartir

El periodista español Cristóbal Soria, uno de los panelistas del programa deportivo El Chiringuito, afirmó tras una visita a Venezuela, cómo se vive en el país.

Soria comentó lo siguiente en entrevista con Shirley Varnagy: “Venezuela no es un país en ruinas, en Venezuela se vive fenomenalmente bien (…) En Venezuela no hay que llevar chalecos antibalas por las calles como me habían recomendado a mí”, añadió tras señalar que muchas personas le habían pedido que no viajara al país por seguridad.

Asimismo, el presentador de El Chiringuito contó que vio en Venezuela, un país en el que estuvo unas 48 horas, una sociedad pujante y “un país en crecimiento”.

“(Venezuela) está a la cabeza, en el top 3, en el top 5 de países latinoamericanos, sin lugar a dudas. Y esto no me lo ha contado nadie, esto lo he visto yo”, insistió el periodista español.

Por otra parte, tras aceptar que en Venezuela coexisten varias realidades, insistió en que la que él conoció “está en las antípodas” de lo que le habían contado.

