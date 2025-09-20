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Fanáticos del Club Atlético River Plate de Argentina arremetieron contra el árbitro venezolano Jesús Valenzuela desde el pasado miércoles 17 de septiembre, acusándolo de actuar con actitud “canchera” tras un error que desató polémica en el partido de ida de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores.

Valenzuela, oriundo de Acarigua, fue el encargado de “repartir orden” en el duelo entre River y Palmeiras disputado en el Estadio Monumental, que culminó con victoria 2-1 para el conjunto brasileño.

La controversia estalló cerca del minuto 81, cuando el arquero del “Verdao”, Weverton, impactó a Gonzalo Montiel dentro del área. El árbitro venezolano detuvo el juego y acudió al videoarbitraje (VAR) para revisar la acción.

Tras la evaluación, Valenzuela comunicó: “El guardameta comete una infracción de tarjeta amarilla. Pero, previo a la infracción, el jugador número 4 que participa en la acción, está en fuera de juego. Decisión final, fuera de juego”.

El problema surgió en la forma en que transmitió la decisión. Al anunciar primero la falta y la tarjeta amarilla, el público interpretó que se había sancionado penal, lo que desató festejos en las tribunas.

Segundos después, Valenzuela corrigió y anuló la jugada por posición adelantada, lo que provocó una ola de críticas por parte de los hinchas del “Millonario”, tanto en el estadio como en redes sociales.

El episodio dejó al árbitro en el centro de la polémica y generó cuestionamientos sobre la claridad en la comunicación arbitral, especialmente en instancias decisivas del torneo.

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