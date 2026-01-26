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El cronograma de distribución de gasolina del 26 de enero al 1º de febrero se dio a conocer. Recuerda que para consultar tu saldo debes enviar la palabra Gasolina o Saldo en un mensaje de texto al número 3777.

Son 120 litros mensuales para vehículos registrados en la Plataforma Patria como 60 litros para motocicletas. Esto en estaciones de servicio subsidiadas en el país. Atento al terminal de tu placa para poder surtir.

Cronograma de distribución de gasolina del 26 de enero al 1º de febrero

Lunes 26 de enero: Placas terminadas en 9 y 0

Martes 27 de enero: Placas terminadas en 1 y 2

Miércoles 28 de enero: Placas terminadas en 3 y 4

Jueves 29 de enero: Placas terminadas en 5 y 6

Viernes 30 de enero: Placas terminadas en 7 y 8

Sábado 31 de enero: Placas terminadas en 9 y 0

Domingo 01 de febrero: Placas terminadas en 1 y 2

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