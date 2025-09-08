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El cronograma de gasolina subsidiada de septiembre 2025, ya fue establecido desde hoy. Recuerda que la misma se distribuye según el número de la placa de tu carro. Desde 2022 se viene vendiendo la misma de esta manera.

Así que atento a la placa de tu carro para que puedas surtir en el mes de septiembre en esta semana. Son en total 120 litros para los vehículos como 60 para las personas que tengan motocicletas.

Para poder consultar el saldo de la gasolina, es sumamente fácil, esto puedes hacerlo enviando un mensaje al número 3777 del Sistema Patria. De esa manera estarás enterado de tu cupo de combustible.

Cronograma de gasolina subsidiada

Lunes 08 de septiembre: Placas terminadas en 9 y 0

Martes 09 de septiembre: Placas terminadas en 1 y 2

Miércoles 10 de septiembre: Placas terminadas en 3 y 4

Jueves 11 de septiembre: Placas terminadas en 5 y 6

Viernes 12 de septiembre: Placas terminadas en 7 y 8

Sábado 13 de septiembre: Placas terminadas en 9 y 0

Domingo 14 de septiembre: Placas terminadas en 1 y 2

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