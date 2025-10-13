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El cronograma de la gasolina subsidiada en octubre 2025 se dio a conocer en las últimas horas esto para los conductores afiliados al sistema Patria. Dicho cronograma es ajustado semanalmente.

Los conductores tienen un total de 120 litros mensuales en las estaciones de servicio subsidiadas. Como 60 litros al mes para los conductores de motos, así que atento al terminal del número de placa.

Cronograma de la gasolina subsidiada en octubre 2025

Lunes 13 de octubre: Placas terminadas en 9 y 0

Martes 14 de octubre: Placas terminadas en 1 y 2

Miércoles 15 de octubre: Placas terminadas en 3 y 4

Jueves 16 de octubre: Placas terminadas en 5 y 6

Viernes 17 de octubre: Placas terminadas en 7 y 8

Sábado 18 de octubre: Placas terminadas en 9 y 0

Domingo 19 de octubre: Placas terminadas en 1 y 2

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