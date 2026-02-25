Compartir

Tienes que conocer el cayo más grande de Morrocoy como el más pequeño, estos son maravillas naturales de nuestro parque nacional ubicado en Falcón. Este es una de ls zonas que más nos gusta pero que llamamos a cuidar.

Es sin duda una belleza desde que vamos en la llamada “recta de la felicidad” y vemos el Mar Caribe acompañando el recorrido. Todo hay que cuidarlo, nada de de dejar botellas, plástico, latas de aluminio, bolsas entre otros.

Una maravilla natural como las otras zonas entre ellas nuestra Isla Larga en Puerto Cabello. Son zonas hermosas pero que debemos preservar, no ensuciar. Ya viene Semana santa y desde ya hacemos ese llamado.

Cayo más grande de Morrocoy y el más pequeño

El cayo más grande del Parque Nacional Morrocoy es Punta Brava, famoso por ser el único accesible en vehículo. Por otro lado, Cayo Peraza destaca como uno de los más pequeños y exclusivos, caracterizado por sus aguas mansas y densa vegetación.

Cayo más grande: Punta Brava (ubicado en Tucacas), popular por su extensión y acceso terrestre.

Cayo más pequeño: Cayo Peraza (cerca de Chichiriviche), conocido por ser una pequeña isla íntima.

Mención especial: Cayo Sombrero es frecuentemente considerado el mejor o más completo, pero no el de mayor superficie. Cayo El Pelón ha desaparecido, convirtiéndose en un bajo. Esto debido al nivel del agua.

Cayos más populares y visitados, Cayo Sal, distingue entre tantas maravillas y es uno de los favoritos de los turistas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas