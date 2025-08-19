Compartir

¿Cuál es el desayuno más saludable?, es aquel que incluye una combinación de carbohidratos complejos, proteínas y grasas saludables. Además de frutas y verduras. Un desayuno equilibrado proporciona energía sostenida y ayuda a mantener la saciedad hasta la siguiente comida.

Los expertos recomiendan para la primera comida del día, opciones que te mantengan saciado, esta es la primera comida del día la cual debes saber combinar. Lo ideal es no consumir alimentos pesados, todo lo contrario.

Avena con frutas y nueces: La avena es rica en fibra y proporciona energía de liberación lenta. Las frutas añaden vitaminas y antioxidantes, mientras que las nueces aportan grasas saludables y proteínas.

Yogurt griego con frutas y granola: el yogurt griego es una excelente fuente de proteínas, y la granola (preferiblemente integral y baja en azúcar) aporta fibra y energía.

Huevos con verduras y pan integral: los huevos son ricos en proteínas y nutrientes esenciales. Las verduras añaden vitaminas y fibra, y el pan integral proporciona carbohidratos complejos.

Desayuno más saludable

Batido de frutas y verduras: Un batido puede ser una forma rápida y fácil de obtener una gran cantidad de nutrientes. Se pueden mezclar frutas, verduras, yogur, leche o alternativas vegetales, y semillas o frutos secos.

Tostadas integrales con aguacate y huevo: El aguacate aporta grasas saludables y fibra, mientras que el huevo proporciona proteínas y nutrientes.

Opta por alimentos integrales: Elige panes, cereales y otros productos integrales en lugar de versiones refinadas, ya que contienen más fibra y nutrientes.

Añade frutas y verduras: Las frutas y verduras son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes, y pueden ayudar a mantener la sensación de saciedad.

