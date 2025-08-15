Compartir

¿Cuál es el municipio con más parroquias en Venezuela?, la respuesta es sencilla ya que ese municipio es Libertador, Distrito Capital, Caracas. Nuestra capital es la zona que más parroquias tiene en el país.

Como es conocido la ciudad capital es una de las urbes más movidas del mundo, centro de la economía nacional y una de las primeras del país. Esta zona de Venezuela se ha venido desarrollando desde mucho antes de los años 60.

¿Cuál es el municipio con más parroquias en Venezuela?

Caracas cuenta con 22 parroquias, es el número más alto para una zona en Venezuela. Desde los años 50 ya se contaba con grandes autopistas, los mejores distribuidores y la salida al litoral central.

Las parroquias son: Altagracia, Antímano, Candelaria, Caricuao, Coche, Catedral, El Junquito, El Paraíso, La Vega, Macarao, San Agustín, San Bernardino. Además de San José, San Juan, San Pedro, Santa Rosalía, Santa Teresa, Sucre, San José de San Pedro, 23 de Enero y La Pastora.

