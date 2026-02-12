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¿Cuál es el municipio más grande de Venezuela?, el municipio de mayor tamaño en nuestro país se encuentra en el estado Bolívar. Este lleva por nombre municipio Angostura, anteriormente llevaba por nombre Raúl Leoni.

Este es conocido por ser una vasta extensión territorial, pero es uno de menor población para su tamaño. Mide un total de 54.386 kilómetros cuadrados, siendo este uno de los municipios que se debe desarrollar en las próximas décadas.

Su característica principal es precisamente la baja población, se esperan por proyectos de desarrollo los cuales lo proyecten como uno de los más prósperos del sur del país. Como se espera que la población suba.

¿Cuál es el municipio más grande de Venezuela?, y el más pequeño

Como contraste del municipio Angostura, el municipio más pequeño del país es el municipio Diego Bautista Urbaneja. Este se encuentra en el estado Anzoátegui y es el más pequeño de nuestro país.

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Este tiene un total de 12 kilómetros cuadrados, siendo uno de los 21 municipios de esa entidad ubicada en el oriente del país. Se conoce por ser uno de los que lleva el adjetivo de “turístico” en Venezuela.

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