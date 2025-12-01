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El origen de la Navidad es una fusión de tradiciones cristianas y paganas, donde se conmemora el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. La Iglesia Católica eligió esta fecha, que coincidía con festividades romanas como la Saturnalia y el nacimiento del Sol Invictus.

Para convertir a los paganos romanos y asimilar sus propias celebraciones. A lo largo de los siglos, esta celebración se transformó en una festividad familiar y comercial global. Incluso de marcas conocidas, precisamente por los colores rojo o verde.

Origen de la Navidad y su origen cristiano

Conmemoración del nacimiento de Jesús: La Navidad celebra la encarnación y el nacimiento de Jesucristo en Belén, Judea. Fijación de la fecha: Aunque los primeros cristianos no celebraban el cumpleaños de Jesús, la fecha del 25 de diciembre se fijó oficialmente durante el papado de Julio I (siglo IV).

Origen pagano. Saturnalia: En el Imperio Romano, se celebraban las Saturnales en diciembre, una festividad en honor al dios de la agricultura Saturno.

Sol Invictus: El 25 de diciembre también era el día del Sol Invictus, el dios sol, un culto que se popularizó en el Imperio Romano. Solsticio de invierno: Muchas festividades paganas se asociaban con el solsticio de invierno, que ocurría alrededor de estas fechas.

Fusión de ambas tradiciones

Asimilación de las fiestas: La Iglesia Católica adaptó las fechas y costumbres de las celebraciones paganas para que se alinearan con la celebración cristiana del nacimiento de Jesús.

Popularización y secularización: Con el tiempo, la Navidad evolucionó para incorporar las tradiciones paganas de manera que se convirtió en una celebración tanto religiosa como familiar y comercial a nivel mundial.

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