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¿Cuál es la avenida más larga de Valencia?

By Danny Valdiviezo
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¿Cuál es la avenida más larga de Valencia?
Foto: María Breznik.

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Danny Valdiviezo
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¿Cuál es la avenida más larga de Valencia?, la Avenida Bolívar, específicamente la Avenida Bolívar Norte, es considerada la vía más importante y una de las más largas de Valencia; estado Carabobo.

Constituye el principal eje vial norte-sur de la ciudad, atravesándola y conectando sectores clave como Plaza de Toros, el centro, la redoma de Guaparo y diversas zonas comerciales. La misma es una de las más importantes como transitadas.

¿Cuál es la avenida más larga de Valencia?

Características: Es una avenida de alta transitabilidad y gran extensión, fundamental para el tráfico en la ciudad.

Importancia: Funciona como columna vertebral de Valencia, siendo atravesada por importantes avenidas transversales.

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