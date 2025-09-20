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La estatua más antigua de Valencia tiene su historia, sigue en el mismo sitio donde se colocó exactamente en 1881. Es una de las más conocidas y se ubica en una plaza que para los años sesenta y setenta fue una de las más famosas.

Hablamos de la estatua de Miguel Peña, la cual se encuentra en la Plaza La Candelaria, ubicada a pocos metros de la avenida Lara. Anteriormente dicha plaza era muy concurrida, la gente iba a compartir, conversar y hasta traían a los visitantes que venían a la ciudad.

Por supuesto, todo esto por el mercado, los comercios que había y allí las personas disfrutaban pasar un rato en la plaza como en la Iglesia. Donde por cierto bautizaron a un gran número de valencianos.

Cuenta la página de Valencia de Antaño que dicha estatua está en plena parroquia La Candelaria. El escultor francés Vital Gabriel Dubray fue el encargado de hacerla, Dubray es considerado uno de los más grandes de Francia.

¿Cuál es la estatua más antigua de Valencia?

Y decimos importante ya que esculpió la estatua del histórico Napoleón Bonaparte que está ubicada en la Plaza Charles de Gaulle en París. En el año 1881 y bajó el gobierno del General Antonio Guzmán Blanco se develó la misma.

Pero como todo en la ciudad tiene un episodio… digamos triste… la estatua en el año 1891, es decir diez años después que fue develada la misma la derribaron del pedestal. Esto ocurrió en medio de la fría noche valenciana.

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Fue entonces cuando la guardaron en la Iglesia, la restauraron y luego la colocaron en el año 1900 donde permanece. Allí sigue la misma sigue en el día a día, rodeada de muchos árboles, siendo la más antigua de la llamada “ciudad industrial”.

Una de las tantas historias que tiene la “Valencia del Rey”, ciudad a la que amamos en sus cuatro puntos cardinales…

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