Compartir

La mejor hora de la tarde para tomar café y evitar problemas de insomnio es entre las 13:00 y las 15:30. Idealmente justo después de comer para combatir el bajón de energía post-almuerzo.

Para personas sensibles, se recomienda no consumirlo después de las 16:00, ya que los efectos de la cafeína pueden durar varias horas y afectar el descanso. Hay personas que no les afecta mientras otras según los estudios han manifestado que sí.

La mejor hora de la tarde para tomar café, y los puntos clave:

Ventana ideal (1:00 p.m. – 3:30 p.m.): Ayuda a aumentar el estado de alerta cuando los niveles de cortisol bajan naturalmente.

Límite de seguridad: Evitar tomar café pasadas las 16:00 o 17:00 horas para asegurar un sueño de calidad. Sensibilidad: Si la cafeína te afecta mucho, considera cortar su consumo incluso al mediodía.

Alternativa: Si necesitas un café más tarde, opta por uno descafeinado para disfrutar del sabor sin el insomnio. Tomar una taza en este rango de tiempo permite aprovechar sus beneficios sin interrumpir la producción de melatonina y el descanso nocturno.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas