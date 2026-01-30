PortadaSalud

¿Cuál es la mejor hora para cenar?

By Danny Valdiviezo
0
86
la mejor hora para cenar
Foto: Telemundo.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

La mejor hora para cenar es entre las 6 p.m. y las 8 p.m., al menos dos o tres horas antes de acostarse, para favorecer la digestión. Y los procesos de reparación del cuerpo durante el sueño, lo que puede reducir riesgos cardiovasculares.

Como mejorar la calidad del descanso. Si bien un horario temprano (18:00-20:00) es lo más beneficioso, lo crucial es no cenar tarde (después de las 9 p.m.) y dejar tiempo suficiente para la digestión antes de dormir, adaptándolo a tu rutina.

¿Cuál es la mejor hora para cenar? y las recomendaciones

Margen antes de dormir: Cena al menos 2-3 horas antes de ir a la cama para permitir una digestión adecuada y que el cuerpo se enfoque en la regeneración.

Ventana ideal: Expertos sugieren un rango entre las 18:00 (6 p.m.) y las 20:00 (8 p.m.) para mayor beneficio.

Cenar temprano: Las comidas tardías (después de las 9 p.m.) se asocian con un mayor riesgo cardiovascular y problemas metabólicos.

Flexibilidad: Si tu horario lo impide, lo importante es no comer muy tarde y, si es posible, que tu última comida sea más ligera, como recomienda CuídatePlus.

En resumen: Busca cenar pronto y con suficiente antelación a la hora de dormir para optimizar tu salud y descanso.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Cuidado con las situaciones que te bajan las defensas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceMás salud
Artículo anterior
Estas son las carreteras más peligrosas del mundo
Artículo siguiente
Clima hoy 30 de enero de 2026 en Venezuela según el INAMEH
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes