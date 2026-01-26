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¿Cuál es la montaña más alta del estado Carabobo?, la montaña más alta del estado Carabobo es el Cerro Villalonga (también conocido como pico Cobalonga), que alcanza una altitud de 1.977 metros sobre el nivel del mar. Esta es una de las formaciones montañosas de nuestra entidad.

Dicha montaña se encuentra en la fila maestra de la Cordillera de la Costa, dentro del Parque Nacional San Esteban. El Parque Nacional San Esteban fue fundado el 14 de enero de 1987 mediante decreto presidencial.

Esto con el objetivo de proteger áreas de alto valor ecológico y recursos hídricos en el estado Carabobo. Abarca desde selvas nubladas de la cordillera de la costa hasta ecosistemas marinos-costeros.

¿Cuál es la montaña más alta del estado Carabobo? y los detalles del cerro Villalonga

Ubicación: Parque Nacional San Esteban, entre los municipios Guacara y San Diego, a menudo ascendido desde el sector La Cumaca.

Este tiene una altitud: 1.977 m s.n.m.. Otras cumbres altas: Le siguen en altura el pico Vigirima (1.854 msnm) y el pico San Bernardo (1.814 msnm).

Características: Es un área de selva nublada, popular para el senderismo de alta dificultad. Recuerda siempre cumplir con las normas impuestas por Inparques para disfrutar de estos lugares.

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