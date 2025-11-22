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La pregunta quizá te suene… ¿cuál es la playa más larga de Venezuela? Y la respuesta te la tenemos. Para los venezolanos nuestras playas son las mejores del mundo, todo esa extensión del Mar Caribe tiene playas de renombre.

Pero la playa más larga de Venezuela es la Playa La Restinga, ubicada en el Parque Nacional Laguna de la Restinga en la Isla de Margarita. Con una extensión de aproximadamente 27 kilómetros.

¿Cuál es la playa más larga de Venezuela?

Esta playa se extiende por el istmo que conecta la Península de Macanao con la parte oriental de la isla, desde La Guardia hasta Las Arenitas.

Ubicación: Parque Nacional Laguna de la Restinga, Isla de Margarita.

Extensión: Aproximadamente 27 kilómetros.

Recorrido: Conecta la Península de Macanao con el resto de la Isla de Margarita.

Características: Es un lugar tranquilo ideal para la observación de fauna marina y aves.

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