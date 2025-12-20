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No hay un consenso oficial sobre la playa más pequeña de Venezuela, pero Puerto Escondido en el estado Aragua es según conocedores la que tiene esa distinción. Esta mide solo 30 metros pero es considerada una de las más hermosas.

Es frecuentemente mencionada en redes sociales y blogs como una de las playas más diminutas y escondidas del país, accesible solo por mar. Ofreciendo un ambiente íntimo y tranquilo, mientras que otras playas pequeñas populares en Aragua incluyen Catica y Tuja.

La playa más pequeña de Venezuela

Playas Pequeñas Destacadas:

Puerto Escondido (Aragua): Conocida por ser muy pequeña, aislada y hermosa, ideal para una experiencia íntima y alejada de multitudes.

Catica (Aragua): Una playa más tranquila y pequeña, ideal para relajarse, cerca de la Bahía de Cata.

Tuja (Aragua): Otra playa diminuta en Aragua, destacada por su belleza y ambiente sereno.

Consideraciones:

Venezuela tiene muchas caletas y playas escondidas, por lo que la «más pequeña» puede variar según la fuente y el criterio (tamaño de la arena, longitud).

Estas playas pequeñas suelen ser de difícil acceso (solo por mar), lo que las hace más exclusivas y menos concurridas.

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