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El café o el café descafeinado tienen sus diferencias, para algunas personas uno es mejor que el otro. Pero no hay un café «mejor» universal; el café normal es ideal para energía y prevención general.

Mientras que el descafeinado es superior para quienes tienen problemas de sueño, ansiedad, reflujo o hipertensión. Ya que ambos conservan antioxidantes pero el segundo elimina la cafeína, ofreciendo beneficios sin el estimulante.

Café o café descafeinado, regular con cafeína

Proporciona mayor energía, mejora del estado de alerta, posible prevención de enfermedades como la diabetes tipo 2 y Parkinson.

Este Puede causar nerviosismo, insomnio, ansiedad y picos de presión arterial en personas sensibles.

Descafeinado:

Mantiene antioxidantes (polifenoles), reduce riesgos de gota, diabetes y problemas cardiovasculares, ideal para la noche o personas sensibles a la cafeína.

Contras: Sabor ligeramente menos intenso, aunque el proceso de descafeinización puede variar.

¿Cuál elegir?

Elige regular si: buscas el impulso energético, no tienes problemas de sensibilidad a la cafeína y buscas la máxima prevención de enfermedades.

Elige descafeinado si: eres sensible a la cafeína, tienes problemas para dormir, sufres de reflujo, ansiedad o hipertensión, o simplemente quieres disfrutar del café por la noche.

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La clave es la moderación (3-4 tazas al día para adultos sanos) y escuchar a tu cuerpo, ya que ambos ofrecen beneficios si no se abusa de ellos.

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