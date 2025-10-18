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¿Cuál fue el colegio que fundó la Madre Carmen Rendiles en Valencia?. Carmen Rendiles en Valencia dejó su huella imborrable con su trabajo y empeño. Rendiles fue la fundadora del Colegio Betania en Valencia.

El trabajo y el tesón que tuvo la Madre en cada construcción para lo que fue la educación del país. Dejando un plantel de altura, cargado de valores, dicho colegio pertenece a la Primera Congregación de las Siervas de Jesús en nuestra entidad.

Como fue el primer colegio de educación católica de este orden en el país. Después que la madre fue beatificada en el colegio reposa un relicario de ella. Como una señal de fe y luz en el colegio ubicado en las avenidas Navas Spinola con Carabobo, en nuestra querida ciudad.

¿Cuál fue el colegio que fundó la Madre Carmen Rendiles en Valencia?

El colegio es uno de los más apreciados como respetados del país, en cada espacio la Madre Carmen hizo su sueño realidad. De edificar construcciones que quedaron para forjar personas de excelencia para el futuro.

La feligresía católica venezolana se llenó de alegría al saber que la Madre Carmen será canonizada. La fe y esperanza ligadas a la constancia están presentes en el Colegio emblemático de Valencia.

Fe, trabajo y esperanza

La Madre Carmen fue una mujer que trabajó siempre por el bien de la educación del país. El Santuario Betania, en Valencia es dirigido por tres hermanas y una madre superiora, que atienden al conglomerado estudiantil de diferentes niveles de educación.

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