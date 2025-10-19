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¿Cuáles fueron los milagros de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles?. Al “médico de los pobres”, le habían atribuido una cantidad de milagros pero faltaban solo dos. Los cuales fueron comprobados por la Iglesia Católica.

Los milagros que llevaron a la canonización de José Gregorio Hernández incluyen la sanación inexplicable de la niña Yaxury Solórzano en 2017. Quien se recuperó completamente de un disparo en la cabeza, y la curación de otro caso.

La santificación del médico venezolano se produjo tras la validación de estos dos milagros, aprobados por el Vaticano y celebrados el 19 de octubre de 2025. La Sanación de Yaxury Solórzano: En 2017, Yaxury, de 10 años, recibió un disparo en la cabeza.

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Aunque los médicos indicaron que tendría secuelas graves, se recuperó completamente sin problemas neurológicos ni físicos. Su madre atribuyó la recuperación a las oraciones a José Gregorio Hernández.

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Otro milagro: Un segundo milagro fue la curación de otro caso, el cual también fue presentado ante el Vaticano y estudiado rigurosamente.

¿Cuáles fueron los milagros de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles?

El milagro que llevó a la Madre Carmen a la beatificación como a la canonización es la curación inexplicable de una joven caraqueña que en 2018. La cual padecía meningitis y encefalitis. Dicho milagro sirvió para que la beata Madre Carmen Elena Rendiles sea canonizada este domingo 19 de octubre por el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro.

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