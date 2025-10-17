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Las legumbres más consumidas en Venezuela son las caraotas negras, seguidas por los frijoles y las lentejas. Que forman parte de la dieta diaria y son fundamentales en platos tradicionales como el pabellón criollo.

En nuestro país siempre se han consumido granos, como la caraota, los frijoles y las lentejas, entre otros. Estas forman parte de la mesa nacional a diario y en muchos hogares las hacen de las distintas formas.

Con huesitos, chuletas, auyamas, chorizo, entre otros, además combinadas con arroz o pasta hacen un plato excelente. Además de eso estas tienen un alto valor nutricional que beneficia a toda la familia.

Legumbres más consumidas en Venezuela

Caraotas: Específicamente la caraota negra, es un alimento básico en los hogares venezolanos, con mayor producción en estados como Trujillo, Carabobo y Lara.

Frijoles: Son otra legumbre muy consumida y versátil en la cocina venezolana. Estos son muy populares en el país.

Lentejas: Aunque menos tradicionales que las caraotas, las lentejas también son muy populares y forman parte de la alimentación familiar.

Quinchoncho: Es una legumbre protagonista en platos como el «palo a pique».

Importancia de comerlas

Estas legumbres son esenciales en la gastronomía y cultura venezolana, presentes en comidas cotidianas y festivas.

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A pesar de la importancia de la producción nacional, Venezuela depende en gran medida de la importación de legumbres para suplir la demanda interna.

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