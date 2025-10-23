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¿Cuáles son los datos que hay que revisar en el Sistema Patria?

By Redacción Noticias24Carabobo
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datos que hay que revisar en el Sistema Patria

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Los datos que hay que revisar en el Sistema Patria son varios. Nombre y apellido, cédula, dirección, número de teléfono y el correo electrónico para asegurarte de que estén actualizados y correctos.

También es importante mantener al día la información sobre el núcleo familiar, datos laborales y de escolaridad, y verificar que la contraseña tenga un nivel de seguridad alto. Además, es recomendable registrar y mantener verificada la cuenta bancaria asociada.

Datos que hay que revisar en el sistema Patria, datos personales

Información básica: Asegúrate de que tu nombre completo, dirección y otros datos personales sean correctos.

Núcleo familiar: Verifica que tu grupo familiar esté correctamente registrado y que los jefes de hogar y cargas estén actualizados.

Contacto y seguridad: Número de teléfono: Confirma que el número de teléfono principal esté certificado y sea el correcto, y que solo lo uses tú para tu cuenta.

Correo electrónico: Revisa que el correo electrónico registrado esté activo y verificado, ya que es crucial para la seguridad y para recibir notificaciones.

Contraseña: Cambia tu contraseña periódicamente y asegúrate de que sea de alta complejidad. También es vital para verificar tu identidad en el perfil.

Información adicional que debes revisar

Datos laborales y de escolaridad: Actualiza tu información laboral y de estudios, ya que esto puede afectar el acceso a ciertos beneficios.

También Datos bancarios: Confirma que el número de cuenta bancaria registrado en el sistema coincida con el que tienes en tu banco.

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Servicios públicos: Registra algún servicio público (agua, electricidad, Cantv) para poder pagarlo desde la billetera móvil.

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