Los municipios con más parroquias en el estado Carabobo son dos, nuestra entidad tiene 14 municipios y 38 parroquias según los resultados de esta investigación. Carabobo es uno de los estados de mayor importancia en el país.

Valencia y Puerto Cabello son los dos municipios con el mayor número de parroquias entre los 14 municipios. La capital del estado Carabobo como lo es Valencia tiene nueve parroquias por ocho de Puerto Cabello.

Municipios con más parroquias en el estado Carabobo

Valencia y sus pàrroquias

Candelaria

Catedral

El Socorro

Miguel Peña

Rafael Urdaneta

San Blas

San José

Santa Rosa

Parroquia Rural Negro Primero

Municipio Puerto Cabello

Bartolomé Salóm

Democracia

Fraternidad

Goaigoaza

Juan José Flores

Unión

Borburata

Patanemo

