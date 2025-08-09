Los municipios con más parroquias en el estado Carabobo son dos, nuestra entidad tiene 14 municipios y 38 parroquias según los resultados de esta investigación. Carabobo es uno de los estados de mayor importancia en el país.
Valencia y Puerto Cabello son los dos municipios con el mayor número de parroquias entre los 14 municipios. La capital del estado Carabobo como lo es Valencia tiene nueve parroquias por ocho de Puerto Cabello.
Municipios con más parroquias en el estado Carabobo
Valencia y sus pàrroquias
Candelaria
Catedral
El Socorro
Miguel Peña
Rafael Urdaneta
San Blas
San José
Santa Rosa
Parroquia Rural Negro Primero
Municipio Puerto Cabello
Bartolomé Salóm
Democracia
Fraternidad
Goaigoaza
Juan José Flores
Unión
Borburata
Patanemo
