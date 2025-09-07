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Los parques nacionales más grandes de Venezuela son varios, estos son verdaderos refugios de animales, como vegetación natural, entre otros. Nuestro país cuenta con una gran reserva natural de agua dulce, como de flora y fauna.

El Parque Nacional más grande de Venezuela es el Parque Nacional Caura, con una superficie de 75.340 km² (7.534.000 hectáreas), creado en 2017. El Caura está ubicado entre los estados Bolívar y Amazonas.

Destaca por su inmensa biodiversidad, que incluye jaguares, delfines de río y numerosas especies de aves. Así como por su importancia como hogar de comunidades indígenas y por la cuenca del Río Caura que lo atraviesa.

Parques nacionales más grandes de Venezuela

Luego está el Parque Nacional Parima-Tapirapeco se encuentra en el sur de Venezuela, en la región amazónica, y abarca parte del estado Amazonas. Es uno de los parques más extensos del país.

Además es el quinto más grande del mundo, y se extiende en la frontera con Brasil, formando parte del macizo Guayanés. Protege las altas nacientes del río Orinoco y el macizo Guayanés, con un relieve que incluye mesetas y tepuyes.

Luego está el Parque Nacional Canaima: Es uno de los parques más famosos por sus tepuyes y el Salto Ángel, con 30.000 km². Se encuentra al sureste de Venezuela, en el estado Bolívar, y limita con las fronteras de Guyana y Brasil.

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Este vasto parque de más de 3 millones de hectáreas es famoso por sus tepuyes (montañas tabulares), cascadas impresionantes como el Salto Ángel, y formaciones geológicas antiguas.

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