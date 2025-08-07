jueves, agosto 7, 2025
¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa CLAP?

acceder al programa CLAP

Para acceder al programa CLAP en la actualidad hay que cumplir ciertos requisitos, esto en Caracas y otras zonas del país. Este beneficio se viene otorgando a las comunidades organizadas desde el año 2016.

Requisitos para acceder al programa CLAP

Poseer el Carnet de la Patria, documento que acredita la participación en programas sociales del Estado.

Tener activo el Monedero Patria en la plataforma digital para gestionar las ayudas.

Estar registrado en el programa Hogares de la Patria, que brinda apoyo adicional a familias vulnerables.

Contar con un jefe de calle responsable en cada sector para garantizar una distribución efectiva.

Los beneficiarios deben completar una planilla con información clave, incluyendo:

Datos personales y núcleo familiar

Edad de cada integrante del hogar

Número de cédula de identidad

Condiciones médicas existentes

Bonos Patria que van a pagar entre el 7 y 9 de agosto

