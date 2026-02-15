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Los sismos más fuertes que se han reportado en Valencia son varios, en el estado Carabobo se han reportado desde hace décadas temblores que se suman a los ocurridos en el país. Hoy ocurrió un temblor de magnitud 3.4 grados en la Escala de Richter.

Funvisis indicó que el 27 de diciembre de 2018 se registró un sismo que sacudió a Valencia, Puerto Cabello, y otras ciudades del centro y occidente del país. Incluyendo Caracas; acompañado de una secuencia de eventos de menor magnitud.

El evento se registró a las 4:59 am con una magnitud de momento sísmico (Mw) 5,2; con epicentro localizado a 15 km al noroeste de Valencia. A 8,9 km de profundidad, y a varias decenas de kilómetros de la capital venezolana.

Los sismos más fuertes que se han reportado en Valencia

Luego del sismo moderado ocurrido en horas de la madrugada se reportaron daños en los muros de fachada e interiores de algunas edificaciones en el estado Carabobo, pero ninguna víctima que lamentar.

Funvisis por su parte informó ese día (27 de diciembre de 2018) a través de su portal web y redes sociales que hasta las 7:37 am se habían registrado al menos 22 réplicas; con magnitudes superiores a 2,5 Mw.

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Fue éste el cuarto evento sentido que estremeció a Valencia en el 2018, habiéndose registrado un sismo principal el 27 de abril, Mw 4,6, y nuevamente en mayo y los primeros días de diciembre de ese año.

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