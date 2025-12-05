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El Puente sobre el Lago de Maracaibo, conocido también Rafael Urdaneta y también como “El Coloso del Lago”, llegó a ser una de las obras de ingeniería moderna en su tiempo. Como una de las más importantes del país y del continente.

La construcción del Puente General Rafael Urdaneta comenzó a finales de los años 50, específicamente en 1958. Desde sus inicios era visto ya como una de las obras de mayor importancia del país.

Durante casi cinco años duró la construcción del mismo, culminando en el año 1962, el 24 de agosto de este año fue inaugurado en la entidad occidental. Sigue siendo la obra emblemática del estado Zulia.

Puente sobre el Lago de Maracaibo, ¿de qué está hecho?

El Puente sobre el Lago de Maracaibo, conocido formalmente como el Puente General Rafael Urdaneta, está construido principalmente de concreto armado y pretensado. Utilizando también cables de acero para soportar los tramos centrales.

Materiales principales: La estructura se basa en concreto armado y pretensado. Estructura de soporte: Los tramos centrales están sostenidos por cables de acero y la construcción se apoya en grandes pilas de concreto que se anclan en el fondo del lago.

Altura y tramos: El puente tiene una altura de \(45\) metros sobre el agua, 135 tramos, y cinco de ellos centrales son de \(235\) metros de luz cada uno.

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