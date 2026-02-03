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Las fechas de Mercurio Retrógrado 2026 ya se conocen, empezando en el mismo mes de febrero donde estará la primera fecha. Recordemos que en la astrología, se asocia con un período de revisión, introspección, fallas en la comunicación y retrasos tecnológicos.

El primer periodo de este año empieza del 26 de febrero al 20 de marzo, los signos de agua se verán afectados. Cuidado con la toma de decisiones y sobre todo compra de propiedades, estas pudieran verse afectadas.

Empieza un tiempo para reevaluar, revisar y reorganizar aspectos del pasado (conversaciones, proyectos, decisiones). Mucho cuidado con malentendidos, confusiones y retrasos en correos o viajes.

En cambio se recomienda a los signos de agua, de analizar un periodo interno el cual pueda estar muy claro a la hora de negocios. Período propicio para la autoescucha, no para tomar decisiones drásticas o iniciar contratos importantes.

Mercurio Retrógrado en 2026 y las otras fechas

Luego de marzo, el mundo de la astrología señala que vienen meses donde los signos deben buscar desarrollo personal. El aprender y sobre todo analizar mucho el tema de la salud y la energía.

El segundo periodo de Mercurio empezará el 29 de junio este irá hasta el venidero 23 de julio. Cuidado con esta fecha y el tema económico, junio es el mes donde comienza la segunda parte del año.

El tema económico personal será uno de los que se verá afectado, es por ello que debes prepararte bien en tus finanzas. De esta manera podrás enfrentar la tercera parte de Mercurio en este año.

Ya para el 24 de octubre hasta el 13 de noviembre será el tercer periodo en el año de este planeta. Es importante saberte manejar en todo el año, si te gusta el tema de las energías y los signos.

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