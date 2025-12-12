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¿Cuándo comienzan las Misas de Aguinaldo en Venezuela?

By Danny Valdiviezo
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Misas de Aguinaldo en Venezuela

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Danny Valdiviezo
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Las Misas de Aguinaldo en Venezuela son una arraigada tradición colonial de nueve eucaristías al amanecer (16 al 24 de diciembre) que mezclan evangelización y cultura. Con villancicos y parrandas típicas.

Un privilegio papal que permite la alegría en Adviento para preparar el nacimiento de Jesús, culminando en compartires y una atmósfera festiva única en el país. Estas misas en los últimos años han tenido una gran popularidad en todo el país.

Misas de Aguinaldo en Venezuela, origen y evolución

Colonial: Se originan en la época colonial española, como una adaptación de los villancicos europeos para evangelizar a indígenas y africanos.

«Ferias privilegiadas»: El Papa León XIII concedió a Venezuela, el permiso para realizar estas misas festivas en Adviento, algo excepcional. Nueve días: Son nueve misas, cada una con un tema, que simbolizan la espera de la Virgen María y la llegada del «Sol de Justicia» (Jesús).

Características distintivas

Horario: Se celebran al amanecer (desde las 5 a.m.), simbolizando la espera de la luz mesiánica. Como también se dice que se celebran temprano ya que los trabajadores y agricultores tenían que ir a trabajar.

Música: Incluyen cantos alegres (aguinaldos) con instrumentos tradicionales (cuatro, tambor, maracas) y parrandas, adaptando el villancico europeo. Luego entraron otros instrumentos como charrascas y matracas.

Ambiente: Los templos se adornan con pesebres, se queman fuegos artificiales y se repican campanas. Compartir: Al finalizar, es tradición compartir alimentos como café, chocolate, pan de jamón o tortas entre los feligreses, fortaleciendo la comunidad.

Significado cultural y religioso

Preparación: Una manera única y alegre para que los venezolanos vivan el Adviento y se preparen para la Navidad. En la última década estas misas han sido muy populares como esperadas y hay personas que religiosamente cumple con el programa estipulado.

Identidad: Reflejan la fe y la cultura venezolana, siendo un momento de reencuentro y renovación espiritual. Algo muy nuestro, muy típico, cada uno con las canciones navideñas y gaitas.

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