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El mejor momento para tomar agua de coco es en ayunas para ayudar a la digestión y desintoxicación, o después de hacer ejercicio para reponer electrolitos perdidos. También es útil cuando se está enfermo, tras consumir alcohol o durante el calor para rehidratarse.

Se recomienda gracias a su contenido de potasio y otros minerales. Después de hacer ejercicio: Es una excelente opción para reponer los electrolitos perdidos, especialmente en entrenamientos largos.

Aunque para recuperaciones más intensas, las bebidas deportivas pueden ser más efectivas debido a su mayor contenido de sodio. Pero siempre debes pedir la recomendación a tu médico de confianza.

Después de consumir alcohol: El agua de coco puede ayudar a rehidratar el cuerpo y aliviar los síntomas de la resaca. Como las náuseas y los dolores de cabeza, al reponer los electrolitos perdidos.

Durante el calor o la enfermedad: Es una bebida rehidratante natural que ayuda a reponer líquidos y electrolitos perdidos por el sudor o por enfermedades como vómitos o diarrea.

Mejor momento para tomar agua de coco

Antes de las comidas: Beber un vaso antes de una comida, especialmente por la mañana, puede ayudar a sentirse más lleno y a controlar el apetito. Por supuesto, no sustituyas el agua por el agua de coco.

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A cualquier hora: No hay evidencia científica de que exista un momento específico «mejor» que otro; puedes disfrutarla cuando desees, ya sea con el estómago lleno o vacío. Como para cuando hay altas temperaturas.

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