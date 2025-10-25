Compartir

Hubo dos jugadores de Magallanes que murieron ahogados y que muchas personas los recuerdan. De hecho, tanto en Patanemo como en algunos sitios del Puerto recuerdan los nombres como los días en que fallecieron.

Siguen siendo recordados, Herman Hill y Mark Weems, muchos colocan a Hill como el pionero de los jardineros que impuso esa manera rápida de jugar. Esa de arriesgarse a tomar una sola pelota ya que era un out importante. De cubrir todo el terreno fuera como fuera.

“Hill era un tipo que jugaba rápido en los jardines, tan cual como jugaba Joe Orsulak, Melvin Mora o Endy Chávez, era un norteamericano que jugaba de esa manera. Eso fue un golpe duro para el equipo y para los fanáticos magallaneros”, comenta Juan López en Puerto Cabello.

López resalta que era un jugador que llamaban “el avión” o algunos lo llamaban “la gacela”. “Era rápido, en ese tiempo venían los mejores prospectos de los equipos estamos hablando del año 70”, dice López.

Dos jugadores de Magallanes que murieron ahogados

“Magallanes tiene una buena historia con los jardineros, Hill jugaba de esa manera, quizá antes de él vino otro que jugará así. Y eso ha sido como una herencia del equipo, es como la del Caracas con la de los receptores y Baudilio (Diaz)”. Dijo.

Aquel 14 de diciembre de 1970 los jugadores se fueron a la playa, ya tenían varios días planeando aquel viaje. Ese día se ahogó el jardinero, de hecho Hill venía con todos los pergaminos ya de ser un grandeliga.

Los números de Hill con Magallanes fueron los siguientes, 131 visitas al plato, con 23 anotadas, 33 inatrapables, como cinco dobles además de un triple y un cuadrangular. Tenía promedio de .252 con los turcos.

La historia de Mark Weems “el catire de barba”

Mark Weems es recordado por algunas personas, murió en la bahía de Patanemo el 1º de enero de 1974. Muchos recuerdan a Weems “como un catire de barba”, de hecho era un lanzador que venía a perfeccionar su técnica.

Aquel día apenas horas del “feliz año”, se fueron varios jugadores a la playa de Patanemo. Pero Weems fue arrastrado por una ola, falleciendo aquel día, de hecho cuenta la historia que lo llegaron a velar en una funeraria de Puerto Cabello hasta que su cuerpo sin vida fue llevado a Estados Unidos.

“Ese señor era un catire de barba, en esos tiempos venían muchos “gringos” de calidad. Ese era un lanzador muy concentrado y se veía que estaba dedicado al pitcheo. Pero fue otro duro golpe para el Magallanes”, dice Juan López.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas