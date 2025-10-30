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El Bono Único Familiar Noviembre 2025 se paga los primeros cinco días de cada mes, por el cual se espera a partir del lunes 3 de noviembre a través de la Plataforma Patria. El pago de este en octubre fue de 2.700, se espera que el mismo sea de 2.900 bolívares.

Bono Único Familiar Noviembre 2025 y los que faltan por pagar

Los bonos Patria de octubre 2025 que faltan por pagar son varios, estos pudieran ser cancelados hoy o mañana 31 de octubre. Incluso el mismo sábado 1º de noviembre como ha pasado en los últimos meses.

Bono Corresponsabilidad y Formación, el cual se entrega dos veces y es entregado en la primera quincena como en los últimos de cada mes. El pago aproximado de esta bonificación pudiera estar en el orden de los 21.890 bolívares o un poco más.

Más Bonos en Patria

Bonificación Cultores Populares, el Bono Patria de 41 dólares en octubre se debe estar cancelando a los cultores populares afiliados a la misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida. El mismo es para las personas difusoras de la cultura en el país.

Este forma parte de los tres últimas bonificaciones que cancelan antes del cierre de cada mes. Este tiene un pago aproximado para este mes de 8.200 bolívares, y será asignado a través de la Plataforma Patria.

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Bono Cuadrantes de Paz podría ser cancelado en las próximas horas. Esta bonificación es para los funcionarios de los cuerpos de seguridad, entre ellos bomberos, policías como funcionarios de Protección Civil. El monto a pagar sería de 13.500 bolívares.

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