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Puerto Cabello tuvo su plaza de toros, la misma es una de las más recordadas en el municipio porteño del estado Carabobo. La misma estaba ubicada en los terrenos de Bartolome Salom que están frente al Hospital Adolfo Prince Lara, detrás del Diario La Costa.

La estructura era metálica y servía para los espectáculos taurinos de otrora, como también para la presentación de artistas. En la misma se presentaron Los Ángeles Negros como Los Terrícolas, cuentan los que asistieron a la misma.

Cuando Puerto Cabello tuvo su plaza de toros

Esta era una referencia en el puerto, de hecho estaba en toda la entrada y era una de las más vistosas. Siempre se llenaba y es una que sirvió para presentaciones tanto de artistas como de grandes figuras del toreo, nacionales y extranjeros.

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No hay muchos datos sobre la misma, es decir sobre su construcción como de quien fue el precursor de esa obra. Solo que se cerró por un suceso lamentable que hubo en el lugar con un profesional de la medicina.

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