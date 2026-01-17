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La Iglesia La Inmaculada de Camoruco en Valencia tiene una larga historia, esta se encuentra en la avenida Bolívar Norte en el llamado sector Camoruco Viejo. Esta fue consagrada el 7 de julio de 1929. Dentro de tres años cumplirá 100 años.

Monseñor Salvador Montes de Oca, Obispo de la Diócesis de Valencia para ese entonces fue el encargado de consagrar la misma. Entre sus paredes se planeó la historia de la Parroquia La Purísima.

Como la del Santo Niño de Praga, antes de que se mudara a la sede actual en la avenida Andrés Eloy Blanco. Dicha mudanza ocurrió en la década de los sesenta, dijo la página Valencia de Antaño.

Iglesia La Inmaculada de Camoruco en Valencia

Esta se conocía en años anteriores como “La Capilla de Los Italianos”, ya que los sacerdotes Scalabrinianos estaban a cargo de su administración. Esta ha sido testigo de muchos cambios en la avenida Bolívar Norte.

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La ampliación, modernización de la ciudad, como la construcción del Metro de Valencia. La misma sigue en pie y es un lugar de fe para la feligresía católica de nuestra amada ciudad de Valencia.

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