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El puente La Paz en Valencia tiene una larga historia y este año llegará a 100 años. El mismo está ubicado en la avenida Montes de Oca entre las calles Peñalver y Montilla, y muy cercano a la Iglesia San José y a la avenida Bolívar norte.

Por órdenes del presidente del estado Carabobo, Ramón H. Ramos comenzó la construcción del mismo y el 19 de diciembre de 1926 fue inaugurado por todo lo alto. Este sigue en pie en nuestra ciudad.

Puente La Paz en Valencia

Su nombre se debe a que en los años de mandato del General Juan Vicente Gómez muchas de las obras se les colocaba el nombre de la paz. De hecho esta avenida llevaba también ese nombre antes de ser llamada avenida Montes de Oca.

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Historia viva de nuestra ciudad de Valencia, esta avenida cuando la construcción del Metro de Valencia hace 25 años era muy transitada como vía alterna a la avenida Bolívar. Al igual que otras cercanas.

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