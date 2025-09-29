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¿Cuándo te pueden retener el vehículo en Venezuela?. En Venezuela, te pueden retener el vehículo si no posees la documentación del vehículo y tu licencia. Si el vehículo está en condiciones inseguras, si se encuentra involucrado en un accidente con lesionados o fallecidos.

O si la propiedad o los seriales son falsos. Además, circular sin las placas o permiso correspondiente, o estar bajo los efectos del alcohol, también son causales de retención, según el artículo 181 de la Ley de Transporte Terrestre.

¿Cuándo te pueden retener el vehículo en Venezuela?

Falta de documentos: No portar los documentos que demuestren la propiedad del vehículo (como el carnet de circulación) y tu licencia de conducir válida.

Condiciones inseguras: Circular con un vehículo que presente evidentes problemas de funcionamiento o falta de seguridad, como luces o cinturones rotos.

Accidentes: Cuando el vehículo está involucrado en un accidente de tránsito que ha causado personas lesionadas o fallecidas.

Falsedad de documentos o seriales: Si se demuestra que los documentos de registro o los seriales de identificación del vehículo son falsos.

Sin placas o permiso: Transitar con el vehículo sin sus correspondientes placas identificadoras, y sin el permiso provisional de circulación. Emitido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

Conductor bajo influencia del alcohol: Si el conductor está en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol.

Consideraciones importantes

Sanciones acumuladas: No pagar multas o infracciones acumuladas también puede llevar a la retención del vehículo.

Procedimiento legal: Las autoridades pueden retener el vehículo, pero la actuación debe estar ajustada a derecho, respetando el debido proceso y el derecho a la propiedad, como se establece en la Constitución.

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Derechos del conductor: Si consideras que la retención es ilegal o hay un abuso de autoridad, puedes defender tus derechos y buscar asesoría legal.

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