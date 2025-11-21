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La producción de tomate en Venezuela se estima entre 294.000 y 420.000 toneladas, considerando la siembra de 12.000 a 14.000 hectáreas. Con rendimientos promedio de 25.000 a 30.000 kg por hectárea.

El cultivo es muy importante en el país y se concentra principalmente en estados como Lara, Guárico, Trujillo, Aragua, Carabobo, Monagas, Portuguesa y Zulia. El tomate es uno de los más consumidos.

¿Cuánta es la producción de tomate en Venezuela?

Estimación de la producción total

Siembra: entre 12.000 y 14.000 hectáreas al año.

Rendimiento promedio: 25.000 a 30.000 kilogramos por hectárea.

Distribución geográfica y consumo

Concentración de la producción: Aproximadamente el 50% de la producción nacional de tomate se concentra en los estados Lara, Guárico y Trujillo.

Consumo: El consumo per cápita anual de tomate en Venezuela es de aproximadamente 7,1 kilogramos. Con una disponibilidad bruta para el consumo humano de alrededor de 210.490 toneladas anuales.

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