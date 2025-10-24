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¿Cuántas islas tiene el Lago de Valencia?

By Danny Valdiviezo
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el lago de Valencia

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El Lago de Valencia tiene 22 islas. Entre las más destacadas se encuentran la Isla del Burro (también conocida como Isla Tacarigua). Que es la más grande, y la Isla La Culebra, la única isla con población activa.

Número total: El lago es conocido históricamente como «el de los 22» por las 22 islas que tiene.

El lago de Valencia y sus islas principales

Isla del Burro: Es la más grande y también se conoce como Isla Tacarigua.

Isla La Culebra: Es la única isla con habitantes activos.

Otras islas: Existen otras islas de menor tamaño, como la Isla Otama, la Isla Chambergo, la Isla El Horno y la Isla El Zorro.

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