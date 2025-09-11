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El salario de Fernando “Bocha” Batista con la Vinotinto ha sido tendencia en las últimas horas. Luego que el entrenador fuera cesanteado de la selección venezolana y de la Federación Venezolana de Fútbol.

Batista firmó contrato con la conocida FVF luego del paso de Néstor Pekerman con Venezuela. Pekerman quería un proyecto deportivo enfocado en el trabajo con las categorías juveniles, y las aspiraciones de Venezuela eran llegar al Mundial.

Recordemos que antes de Pekerman, estuvo el portugués José Peseiro, Peseiro renunció a la dirección técnica de la selección venezolana de fútbol por falta de pagos. De su sueldo y el de su cuerpo técnico durante 14 meses, una situación que calificó como insostenible para continuar su labor.

Salario de Fernando “Bocha” Batista con la Vinotinto

En el año 2023, Batista firmó con la Federación y quedó entre los entrenadores mejores pagados. Firmo por cuatro años para dirigir a la selección absoluta de Venezuela y el monto que cobraría eran 2.6 millones de euros.

Un sueldo bastante alto, como los sueños de los amantes del fútbol en Venezuela, el cual sigue siendo llegar a un Mundial. Pero Batista falló en el intento y esta semana luego de estar en el repechaje la selección tuvo una de las derrotas más duras ante Colombia.

Nuevamente las amargas goleadas de 5-0, más de seis goles volvieron a verse, con una línea defensiva que no pudo contener a los atacantes colombianos. Entre ellos Luis Javier Suárez el cual marcó cuatro goles con la “selección Colombia”.

Despedido

Batista quedó fuera del combinado nacional, luego incluso de ser tendencia cuando se hizo la Copa América y Ecuador le había ofrecido contrato en julio de 2024. Esa vez había dicho que seguía con Venezuela.

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Ahora viene el largo proceso de la escogencia de un entrenador para la Vinotinto, quien tiene ya que pensar en el proceso mundialista del año 2030. Cuando se vuelva a hablar del llamado “Sueño Vinotinto”.

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