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La profundidad del Lago de Valencia varía en toda su extensión, siempre ha sido una pregunta constante acerca de lo que es este espacio acuático. El cual se expande en el sur de las capitales de Carabobo como en Aragua.

Aunque ya en Carabobo el mismo no bordea a Valencia, muchos le siguen dando ese nombre. Otros lo siguen llamado Lago de Los Tacariguas, pero siempre hay muchas preguntas acerca del lago.

El cual vemos expandido en las zonas de Mariara, en la línea divisoria en la Autopista Regional del Centro. El cual ha venido poco a poco ganando terreno, en las últimas décadas sobre todo también por los lados de Bucarito, en el municipio Carlos Arvelo.

Profundidad de Lago de Valencia

La profundidad del Lago de Valencia es de 39 metros como máximo y tiene una profundidad media de 21 metros. Este lago también es conocido como Lago Tacarigua y es el segundo más importante de Venezuela.

Profundidad máxima: 39 metros.

Profundidad media: 21 metros.

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