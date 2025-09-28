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Hoy es domingo, es un buen día para preguntar… ¿cuánto mide el Parque Negra Hipólita?. Nuestro parque es uno de los más vistosos del país, engloba ese pulmón verde al norte de la ciudad de Valencia.

En el año 1983 se inauguró, y desde allí forma parte de los valencianos. Siendo el espacio donde caminaste, estuviste en bicicleta. Además de sentarte en uno de sus espacios a leer un libro.

A pasar un rato en familia, siendo uno de esos lugares naturales que esperemos se conserve siempre. Este fue ampliado entre los años 1993 en adelante, cuando se le colocaron los puentes.

¿Cuánto mide el Parque Negra Hipólita?

El parque tiene una longitud de dos kilómetros, y una superficie de 7,1000 hectáreas además de jardinería. De hecho, el parque conserva árboles desde hace muchas décadas los cuales son los consentidos del lugar.

Este es un emblema que le accedes por la avenida Paseo Cabriales o por la conocida avenida 137. La cual es como la avenida que te lleva al lugar desde la avenida Bolívar, si vas en transporte público.

Cada valenciano, ha vivido en sus espacios unas horas de esparcimiento, donde puedes ir a dar unas vueltas, ejercitarte, caminar o hasta trotar. O conversar con amigos o tu pareja, sigue siendo hoy por hoy el sitio preferido de los valencianos.

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Cuidemos el parque

Cuidemos cada espacio de este parque con el que cuenta la ciudad, no dejes basura en ninguna parte. Por el contrario, mantengamos siempre la basura donde va. Hoy te invitamos al parque…

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