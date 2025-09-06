Con la llegada de los años, muchas personas enfocan su interés hacia su estado físico, rutinas saludables, conservar su musculatura, fortalecer los huesos y demás. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado cuál es la forma correcta de hacerlo?

De acuerdo con Peter Attia, cardiólogo, experto en longevidad y moderador del podcast ‘The Peter Attia Drive’, dos partes del cuerpo fundamentales para el desarrollo de muchas actividades son las manos y los pies, pues según él, de allí proviene la fuerza de un humano.

Si la respuesta es sí, sepa que entrenadores deportivos y expertos en envejecimiento resaltan la importancia de hacer ejercicios de fuerza para ganar masa muscular, pero también indican cómo hacerlo, teniendo en cuenta su edad y sexo.

Saber qué es lo que debe hacer, por cuánto tiempo y de qué manera, es clave para la preservación de su salud y para disminuir los riesgos de padecer un accidente o atrofiar alguna zona. Por eso, si tiene entre 40 o 50 años y está haciendo ejercicio o desea empezar en esta onda, es importante que esté atento a las pautas para que obtenga los resultados deseados.

Mantenerse colgado

Las barras son un gran aliado para demostrar cómo se encuentra la fuerza de la parte superior del cuerpo. «Un hombre de entre 40 y 50 años debe ser capaz de mantenerse colgado durante dos minutos. Una mujer durante 90 segundos», dijo el experto sobre el ejercicio en el que una persona se posiciona de forma vertical, utilizando la fuerza de los brazos, hombros y espalda.

Pesas

Para estas series, Attia recomienda no excederse en los tiempos y ser conscientes de cuál es su masa corporal para llevar a cabo el ejercicio: «Los hombres de entre 40 y 50 años deben ser capaces de llevar el 50% de su peso corporal en cada mano durante un minuto”.