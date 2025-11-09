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¿Cuántos ríos desembocan en el Lago de Valencia?

By Redacción Noticias24Carabobo
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¿Cuántos ríos desembocan en el Lago de Valencia?

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Cuántos ríos desembocan en el Lago de Valencia, son varios los ríos que llevan sus aguas al espacio lacustre ubicado en el centro del país. El cual divide a los estados Carabobo como Aragua.

Alrededor de 16 afluentes, o más, desembocan en el Lago de Valencia, entre los que se destacan el río Aragua (el más importante). Además de otros ríos entre ellos el río Limón, de Aragua.

El río Turmero, el río Güigüe y el río Cabriales. Si bien no hay un número único consensuado, las fuentes mencionan que son más de una docena de corrientes fluviales las que vierten sus aguas en él.

¿Cuántos ríos desembocan en el Lago de Valencia?

Principales ríos: Aragua, El Limón, Turmero, Güigüe, Cabriales y Los Guayos.

Otros ríos mencionados: Guacara y Mariara.

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