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¿Cuántos ríos tiene el estado Carabobo?, nuestra entidad cuenta con una red hidrográfica densa, conformada por múltiples ríos de trayectoria corta. Que se dividen principalmente en tres cuencas.

Los ríos más destacados, muchos afluentes desembocan en el Lago de Valencia, incluyen el Cabriales, Güigüe, Guacara, Los Guayos, Mariara. La mayoría de estos en el eje oriental carabobeño que comprende municipios como Guacara, San Joaquín además de Mariara.

¿Cuántos ríos tiene el estado Carabobo?

Río Cabriales: Atraviesa Valencia de norte a sur.

Río Güigüe: Desemboca en la zona sur del Lago de Valencia.

Río Guacara: Desemboca en la ribera norte del Lago de Valencia.

Río Los Guayos: Desemboca en la ribera norte del Lago de Valencia.

Ríos de la zona oriental: Destacan los ríos Aragua, Mariara y El Limón.

Ríos en Puerto Cabello, hay varios de estos que nacen en el Parque Nacional San Esteban y desembocan en el Mar Caribe. Además de estos, existen numerosos ríos y quebradas menores que descienden de la Cordillera de la Costa y de la Serranía del Interior, contribuyendo al sistema hídrico del estado.

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