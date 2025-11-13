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¿Cuántos ríos tiene Venezuela?, nuestro país tiene más de 1.000 ríos, incluyendo unos 124 de ellos considerados de gran importancia, según las fuentes consultadas. El sistema fluvial del país es extenso y se divide en dos vertientes principales.

La del Mar Caribe y la del Océano Atlántico. El río más grande es el Orinoco, que drena cerca del 70% del territorio nacional. Cantidad total: Venezuela cuenta con más de 1.000 ríos, además de numerosos arroyos y riachuelos.

Ríos importantes: Se identifican alrededor de 124 ríos con cuencas grandes. El río más grande: El Orinoco es el río más extenso y caudaloso del país, considerado el «Padre de los ríos venezolanos».

¿Cuántos ríos tiene Venezuela?

Principales vertientes: Vertiente del Mar Caribe: Incluye ríos que desembocan directamente en el mar, como el Tocuyo, el Yaracuy y el Tuy. Además de la cuenca del Lago de Maracaibo.

Vertiente del Océano Atlántico: Es la más extensa y está dominada por la cuenca del Orinoco, donde desembocan afluentes como el Apure y el Caroní. Ejemplos de ríos importantes: Orinoco, Apure, Caroní, Caura, Chama, Uribante, Tuy, Guaire y Tocuyo.

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