Una noche icónica se vivió en la ciudad de Caracas, con la presentación de la cuarta edición de la revista CLX Icons, resaltando el talento de nuestros iconos venezolanos con la revelación del reconocido actor José Ramón Barreto como la primera portada masculina de la casa editorial.

Con más páginas llenas de variedad, el producto editorial de CLX Group, una iniciativa de su CEO Nasar Ramadan Dagga, se renueva con nuevas entrevistas exclusivas, en temas referentes a moda, viajes, gastronomía, salud y más; celebrando además la llegada de su primer aniversario desde su salida al mercado nacional.

La cita con los íconos tuvo lugar en la exclusiva terraza de un destacado restaurante fusión de comida japonesa ubicado en Las Mercedes, ante la imponente vista nocturna del Ávila, rodeado de aliados destacados, influencers invitados e importantes personalidades del país, como Sixto Rein, la reina de belleza Diana Silva, portada de la tercera edición de CLX Icons, Anmarie Camacho, Andreina Castro, Juan Pablo Galavis así como la prensa nacional.

El evento contó con los presentadores Luis Olavarrieta y Rocío Higuera, quienes fueron los encargados de conducir el evento y proyectar un emocionante audiovisual que narró el significado detrás de ser actor y la portada de CLX Icons para José Ramón Barreto.

“Como representante del grupo empresarial, para mí es un honor presentar la cuarta edición de la revista CLX Icons, que llega para marcar un nuevo hito en un 2024 lleno de cambios para nuestra editorial. Un ejemplo de la sorprendente evolución de nuestro medio fue la creación de la página web, www.clxicons.com, la cual dimos a conocer en el mes de enero. Es así como hoy, en CLX Icons, reconocemos el trabajo de José Ramon Barreto, un increíble actor de esta nueva generación que está triunfando fuera del país, dejando muy alto el nombre de Venezuela” expresó Nasar Dagga, líder del grupo empresarial.

Celebrando el talento nacional

Bajo un concepto cinematográfico, la cuarta edición de CLX Icons captura el espíritu de aquellos que están marcando la pauta en diversas industrias. Entre sus páginas, podrás encontrar los perfiles de destacados emprendedores y creativos venezolanos que están dejando su huella a nivel global.

“CLX Icons es un tributo a nuestra cultura vibrante y un escaparate de nuestro talento en la arena global. Cada artículo y cada entrevista en nuestra revista están diseñados para resaltar la dedicación, el ingenio y la pasión de los venezolanos. También, quiero agradecer a José Ramón por hacernos el honor de protagonizar nuestra cuarta edición y nuestra primera portada masculina” destacó Jineth González, directora de CLX Icons.

Realzando algunas de las icónicas figuras de nuestro país, en la sección moda encontrarás artículos sobre la creativa Yliana Yepez, que ha logrado posicionar su marca en Nueva York durante la última década, así como Clarissa Egaña, fundadora de Port De Bras, quien fue reconocida por la revista Forbes como una de las 75 mujeres latinas a seguir en 2024.

En el ámbito musical, CLX Icons presentó “19 Preguntas” con el cantautor Sixto Rein, ofreciendo a los lectores una mirada exclusiva sobre su carrera y su influencia. En cuanto a los perfiles empresariales, figuras como Vicente Zavarce, el innovador detrás de Yummy, y Sang Jik Lee, presidente de Samsung para Centroamérica y el Caribe, compartieron sus visiones y estrategias de negocios.

A través de ‘Mundo Icons’, Isaías Landaeta nos lleva de viaje, compartiendo sus experiencias y la inspiración que encuentra en cada nuevo destino. En ‘Gourmet’, Cordero destaca como un restaurante venezolano que está haciendo olas en la escena gastronómica internacional, logrando recibir el premio ‘American Express One To Watch 2023’ como parte del ‘Latin America’s 50 Best Restaurant’; distinción que no solo refleja la excelencia y la innovación de Cordero, sino también el potencial gastronómico de la región.

Un año de hitos para CLX ICONS

A solo un año desde su fundación, la llegada de este 2024 ha representado para CLX Icons el cumplimiento de varios hitos importantes, que continúan con la inclusión de su primera portada masculina, siendo José Ramon Barreto el venezolano con más presencia y producciones cinematográficas dentro de la plataforma de Netflix.

Para la revista icónica, el mes de enero estuvo enmarcado por el lanzamiento de su página web, www.clxicons.com, así como su nueva línea de estilo de vida, ‘Icons Lifestyle’, inaugurada con una increíble colaboración con la artista Isabela Álvarez: la Agenda CLX Icons 2024 by Isaboleta.

Con esta cuarta edición, CLX Icons fortalece su compromiso con ofrecer una mirada más profunda y diversa al corazón de nuestra identidad nacional, sumergiéndose en aquellas historias de éxito que cada día nacen desde Venezuela.

Podrás encontrar este producto editorial a través de los puntos de distribución más exclusivos del país, entre los que se destacan las tiendas CLX Samsung y Multimax Store a nivel nacional, destacó Nasar Ramadan Dagga, CEO de CLX Group.

Mantente actualizado con lo último en moda, tendencias y el mundo del espectáculo a través de la página web, www.clxicons.com, así como en redes sociales como @CLX.Icons. Léenos y sé parte de lo icónico.