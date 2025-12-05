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Cuatro acusados en Australia por material «satánico» de abuso infantil

By Redacción Carabobo
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Red satanica Australia

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La policía australiana anunció el lunes que acusó formalmente a cuatro hombres detenidos por formar parte de una red que compartía material «satánico» de abuso sexual de menores.

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