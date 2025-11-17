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Al menos cuatro migrantes fallecieron el sábado después de que un bote en el que viajaban zozobrara a unas millas de la frontera de México y EEUU.

Asimismo, a cuatro personas heridas las trasladaron a un hospital y a alguien que salió sin lesiones lo llevaron al departamento de Seguridad Nacional, según informó la Guardia Costera.

Las autoridades federales, además, continúan la búsqueda ante la posibilidad de que hubiese más personas a bordo.

John French, jefe de bomberos del Imperial Beach en California, indicó que la lancha transportaba migrantes de México a EEUU. La mayoría de los aprehendidos señalaron ser del territorio mexicano.

Se conoció que entre los fallecidos hay tres migrantes mexicanos y una mujer cuya identidad aún no se confirma. A tres de los cuerpos los hallaron cerca del muelle, mientras que el cuarto lo detectaron cerca de unas casas entre las calles Seacoast Drive y Encanto Avenue.

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