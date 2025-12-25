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Cuatro venezolanos murieron en Colombia por presunta inhalación accidental de gas, el triste hecho ocurrió en el departamento de Cundinamarca. Los vecinos encontraron cuatro cadáveres en una vivienda en Facatativa.

El pasado 23 de diciembre se reportó el hallazgo de los cadáveres, todos de edad adulta dijo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Indicó que la primera hipótesis del caso es por un descuido en la cocina.

«Cuatro personas jóvenes, de entre 20 y 30 años de edad, perdieron la vida intoxicadas por inhalación de gases peligrosos». Al parecer las personas que estaban dentro de la vivienda estaban presuntamente tomando licor.

«Estaban consumiendo licor, se quedaron dormidos y la estufa, por alguna razón, estaba prendida.», dijo el gobernador. Los vecinos catalogaron el hecho como uno de los más tristes que han ocurrido, ya que los venezolanos eran personas de bien.

Cuatro venezolanos murieron en Colombia por presunta inhalación accidental de gas

Los familiares de los fallecidos llegaron a la casa y los encontraron sin vida. Además de encontrar abierta uno de los dispensadores de gas de la cocina. La autopsia de ley determinará la causa real de los fallecidos.

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