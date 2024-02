Tras décadas de relaciones rotas, Cuba y Corea del Sur restablecen lazos diplomáticos.

Una breve nota de prensa, divulgada en la Cancillería cubana, explica que los vínculos quedaron restablecidos “mediante un intercambio de Notas Diplomáticas efectuado entre las Representaciones Permanentes de ambos países ante las Naciones Unidas, en Nueva York”.

